फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   13,716 challans issued to vehicles in 24 hours

Gurugram News: 24 घंटे में 13,716 वाहनों के काटे चालान

Fri, 23 Oct 2026 12:37 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:37 AM IST
विज्ञापन
13,716 challans issued to vehicles in 24 hours
गुरुग्राम। जिले की सड़कों पर यातायात नियमों को तोड़ने वाले चालकों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने 21 अक्तूबर को कुल 13,716 चालान काटे हैं। पुलिस ने बिना नंबर प्लेट सड़क पर चल रहे 153 वाहनों को जब्त किया है। यातायात पुलिस ने गलत पार्किंग के 3,004 चालान, गलत दिशा में वाहन चलाने के 750 चालान और लेन चेंज के 756 चालान काटे हैं। वहीं यातायात नियमों के प्रति लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। पुलिस ने सुरक्षा रथ के माध्यम से धनकोट चौक, सती चौक और एमजी रोड पर अभियान चलाकर करीब 110 वाहन चालकों व अन्य नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed