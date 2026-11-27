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नगर निगम के संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार ने कहा कि निगम क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभियान में निगम के एसडीओ शशिकांत और विकास शर्मा, जेई देवेंद्र और मनदीप तथा तकनीकी पर्यवेक्षक धीरज मौजूद रहे। संवाद

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मानेसर। नगर निगम मानेसर ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। निगम की टीम ने शुक्रवार को सेक्टर-82 में करीब 120 झुग्गियां हटा दीं। ये झुग्गियां निजी जमीन पर बनाई गई थीं। शिकायत मिलने के बाद निगम की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अभियान चलाया।