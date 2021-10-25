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दरअसल, 14 नवंबर की रात अनिल पांचाल के घर के सामने लघुशंका करने को लेकर चालक अमित पक्ष से विवाद हुआ और आरोपियों ने उनके साथ बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया था। घटना के बाद अमित की मौसेरी बहन पूजा और अन्य परिजन भी इसका विरोध करने आरोपियों के घर पहुंचे थे। आरोप है कि अनिल पांचाल ने वहां पर पूजा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उधर, पिटाई से घायल अमित को पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वेंटीलेटर पर रखा गया था। पूजा की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ था। हालांकि इस दौरान पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक नामजद आरोपी अभी भागा हुआ है। उधर, मंगलवार रात को अस्पताल में इलाज के दौरान अंमित ने भी दम तोड़ दिया। इस घटना से अमित का पूरा परिवार टूट गया है। चूंकि 14 नवंबर को बहन पूजा की हत्या और अब अमित की मौत से उन पर दुखों का पहाड़ टूट गया।उधर, एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अमित की मौत के कारण का पता चलेगा। छह आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। हत्या के मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धारा बढ़ाई गई थी और घटना की जांच चल रही है।अमित की मौत के बाद घर पर किया गया पुलिस बल तैनातजब पुलिस को अमित की मौत की सूचना मिली तो अधिकारियों ने उनके घर पर पुलिस बल तैनात कर दिया कि कहीं उग्र परिजन की ओर से हंगामा शुरू न कर दिया जाए। इसके लिए पुलिस अधिकारी पहले ही उनके घर पहुंचकर लोगों को समझाने में जुट गए। हालांकि बीते शनिवार को हुई घटना के दौरान पीड़ित परिजन ने आरोपी अनिल पांचाल के घर में तोड़फोड़ कर दी थी। इसी आशंका को लेकर पुलिस ने तत्परता बरती।वाहन चलाकर परिवार का पालन पोषण करते थे अमितचालक अमित (36) परिवार में अकेले कमाने वाले थे और उनके पीछे पत्नी अंजू, बच्चे आरव (11 माह) और एंजेल (3) है। करीब 5 साल पहले शादी हुई थी। अमित, पूजा का मौसेरा भाई था। इस घटना में पूजा के भाई अमन को भी सिर में चोट आई थी। हालांकि उपचार के बाद उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। अमित की मौत की खबर सुनते ही परिवार में मातम पसर गया।