Ghaziabad News: टावर से बैटरी चोरी कर ले जा रहे दो युवक पकड़े

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अचपलगढ़ी निवासी टावर तकनीशियन अविनाश प्रताप सिंह जांच के लिए टावर पर पहुंचे थे। वहां जनरेटर और टावर की बैटरी गायब मिलीं। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी। कुछ देर बाद वह राहुल के साथ टावर से सड़क की ओर आए तो दो युवक मोटरसाइकिल पर बैटरियां ले जाते दिखाई दिए।दोनों ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए युवकों की पहचान अमरोहा के बहापुर निवासी नरेन्द्र और हसनपुर निवासी पवन के रूप में हुई। पुलिस ने चोरी की बैटरियां बरामद कर रिपोर्ट दर्ज की है। सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।