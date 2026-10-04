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Ghaziabad News: टावर से बैटरी चोरी कर ले जा रहे दो युवक पकड़े

Sun, 04 Oct 2026 01:41 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:41 AM IST
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Two youths caught while stealing batteries from a tower
पिलखुवा। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कस्तला मोनाड रेलवे क्रॉसिंग के पास शुक्रवार को टावर से जनरेटर और टावर की बैटरी चोरी कर ले जा रहे दो युवकों को पकड़ लिया गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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अचपलगढ़ी निवासी टावर तकनीशियन अविनाश प्रताप सिंह जांच के लिए टावर पर पहुंचे थे। वहां जनरेटर और टावर की बैटरी गायब मिलीं। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी। कुछ देर बाद वह राहुल के साथ टावर से सड़क की ओर आए तो दो युवक मोटरसाइकिल पर बैटरियां ले जाते दिखाई दिए।
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दोनों ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए युवकों की पहचान अमरोहा के बहापुर निवासी नरेन्द्र और हसनपुर निवासी पवन के रूप में हुई। पुलिस ने चोरी की बैटरियां बरामद कर रिपोर्ट दर्ज की है। सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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