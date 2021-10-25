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Ghaziabad News: बाइक पर घूमकर घरों से मोबाइल चुराते थे तीन युवक, गिरफ्तार

Sat, 07 Nov 2026 01:05 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:05 AM IST
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Three youths who used to steal mobile phones from homes while traveling on a motorbike have been arrested.
लोनी। घरों में घुसकर मोबाइल फोन चोरी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को शुक्रवार को लोनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से चोरी के सात मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की है। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि पुलिस बंथला फ्लाईओवर के पास चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार तीन युवक आए और पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिसकर्मियों ने पीछा कर तीनों को दबोच लिया। आरोपियों की पहचान महल कॉलोनी बंथला निवासी अमन, सरल कुंज निवासी मनीष और ज्योति विहार बंथला निवासी यश के रूप में हुई।
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