Ghaziabad News: लक्ष्मण शक्ति, कुंभकर्ण और मेघनाद वध के मंचन ने दर्शकों को किया भावुक

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साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन क्षेत्र में सोमवार को रामलीलाओं में लक्ष्मण शक्ति, कुंभकर्ण वध, मेघनाद वध और अहिरावण वध के प्रसंगों का मंचन किया गया। कलाकारों ने अपने अभिनय से दर्शकों को रामायण के युद्ध प्रसंगों से रूबरू कराया। राजेंद्र नगर के गोलपार्क स्थित रामलीला मैदान में कलाकारों ने अंगद-रावण संवाद, लक्ष्मण शक्ति, कुंभकर्ण वध और मेघनाद वध का प्रभावशाली मंचन किया। दर्शक देर रात 12:30 बजे तक मैदान में डटे रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा मौजूद रहे।संजीवनी बूटी से जीवित हुए लक्ष्मणवैशाली सेक्टर-2 स्थित राम वाटिका रामलीला मैदान में मां दुर्गा रामलीला कमेटी की ओर से नौवें दिन की रामलीला में लक्ष्मण और मेघनाद के बीच युद्ध का प्रसंग प्रस्तुत किया गया। मेघनाद के शक्ति प्रहार से लक्ष्मण के मूर्छित होने पर रामदल में शोक छा गया। इसके बाद सुषेण वैद्य की सलाह पर हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण के प्राण बचाए।इंदिरापुरम में लक्ष्मण शक्ति और कुंभकर्ण वध का मंचनइंदिरापुरम में धरोहर सामाजिक समिति की ओर से आयोजित रामलीला के नौवें दिन युद्ध की तैयारियों, लक्ष्मण शक्ति और कुंभकर्ण वध के प्रसंगों का मंचन किया गया।यही रात अंतिम यही रात भारी प्रसंग का किया मंचनश्रीराम सीता धार्मिक सेवा समिति की ओर से आयोजित रामलीला महोत्सव में सोमवार को ‘यही रात अंतिम, यही रात भारी’ प्रसंग का मंचन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई। इसके बाद कुंभकर्ण वध, मेघनाद वध, अहिरावण वध और अंतिम युद्ध के प्रसंगों का मंचन हुआ। कार्यक्रम में राम मंदिर से जुड़े ऐतिहासिक मुकदमे की पैरवी करने वाले पीसी मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।वसुंधरा में लक्ष्मण शक्ति और मेघनाद वध का मंचनवसुंधरा सेक्टर-7 स्थित रामलीला मैदान में प्राचीन संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर धार्मिक रामलीला समिति की ओर से लक्ष्मण-मेघनाद युद्ध, लक्ष्मण मूर्छा, कुंभकर्ण वध, मेघनाद वध और सती सुलोचना के प्रसंगों का मंचन किया गया। समिति के चेयरमैन पंडित नरेंद्र भारद्वाज ने श्रद्धालुओं से घर बैठे लाइव प्रसारण के माध्यम से रामलीला से जुड़ने की अपील की।