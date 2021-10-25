Ghaziabad News: पुलिस ने लापता ढाई साल की बच्ची को परिजनों से मिलाया

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साहिबाबाद। थाना लिंकरोड पुलिस ने रविवार रात को बिछड़ी ढाई साल की मासूम बच्ची को उनके माता-पिता से सकुशल मिला दिया। बच्ची अपना नाम-पता बताने में असमर्थ थी। एसीपी साहिबाबाद अमित कुमार सक्सेना ने बताया कि थाना लिंकरोड क्षेत्र में पीआरवी-9270 टीम को एक लावारिस हालत में रोती हुई ढाई साल की बच्ची मिली। उम्र कम होने के कारण वह अपनी पहचान नहीं बता पा रही थी। पुलिस ने परिजन की तलाश शुरू की। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस झंडापुर में किराए पर रहने वाले बच्ची के पिता धर्मराज और मां गीता तक पहुंच गई। पुलिस ने बच्ची को परिजन से मिला दिया। उधर, बेटी को सुरक्षित पाकर परिजनों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने गाजियाबाद पुलिस की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया।