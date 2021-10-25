Ghaziabad News: जमीन सौदे में लाख ठगे, मिली हत्या की धमकी

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संजय मित्तल ने बताया कि ग्यासपुर रोड पर 2347 वर्ग गज जमीन का सौदा 49 लाख रुपये प्रति बीघा तय हुआ था। जुलाई में सुभाष मंडी स्थित एक कार्यालय में जमीन मालिक और उनकी पत्नी के सामने एक लाख रुपये एडवांस दिए गए। आरोप है कि सौदा पूरा नहीं हुआ और एडवांस रकम भी वापस नहीं की गई। पीड़ित को कई बार टालमटोल किया गया। पुलिस में शिकायत की बात कहने पर आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए संजय मित्तल और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।