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Ghaziabad News: टीएचए में दशहरा पर 35 से 61 फुट तक के रावण का होगा दहन

Tue, 20 Oct 2026 01:32 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:32 AM IST
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Sewer system in Indirapuram to be improved at a cost of three crore
साहिबाबाद। टीएचए में दशहरा पर बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ ही रावण दहन किया जाएगा। विभिन्न रामलीला समितियों की ओर से तैयारियां पूरी की जा रही हैं। प्राचीन संकट मोचन हनुमान मंदिर धार्मिक रामलीला समिति की रामलीला अध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि वसुंधरा सेक्टर-7 स्थित रामलीला मैदान में रात 9:30 बजे रावण दहन होगा। इंदिरापुरम स्थित राम सीता धार्मिक सेवा समिति में रात 8:30 बजे रावण दहन होगा। धरोहर रामलीला समिति में रावण का दहन शाम साढ़े छह बजे होगा। अलग-अलग स्थानों पर 35 से 61 फुट तक के रावण के पुतले जलाए जाएंगे।
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दशहरा को लेकर रामलीला मैदानों में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले तैयार कर मंगलवार सुबह तक खड़े किए जाएंगे। पुतलों को खड़ा करने और उनके आसपास की व्यवस्था बनाने के लिए समितियों के सदस्य जुटे हुए हैं। आयोजन स्थलों पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। पुतलों के आसपास करीब 200 मीटर तक सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा, ताकि रावण दहन के दौरान दर्शक सुरक्षित दूरी पर रहें। रावण दहन के दौरान पटाखों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जाएगा।
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