Ghaziabad News: खोड़ा के के लोगों को दिसंबर तक मिलेगा पेयजल

विज्ञापन



खोड़ा। खोड़ा में बन रहे अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर (यूजीआर) के काम में तेजी आने से निवासियों को जल्द पानी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। यूजीआर का काम पूरा होने के बाद पाइपलाइन जोड़कर पानी पहुंचाया जाएगा। दरअसल, खोड़ा के 14 वार्ड के निवासी लंबे समय से पेयजल के लिए परेशान हैं। पिछले दिनों यूजीआर बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन बरसात की वजह से काम धीमा हो गया। अब बारिश बंद होने के बाद काम में तेजी आई तो लोगों की उम्मीद बढ़ गई है। अधिकारियों की माने तो दिसंबर के अंत तक काम शुरू करके लाइन जोड़कर पानी की आपूर्ति करने पर पूरा जोर रहेगा।

(फोटो)