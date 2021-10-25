Ghaziabad News: 20 हजार से अधिक सीटों पर दाखिलों के लिए नामचीन विद्यालयों ने शुरू की पंजीकरण प्रक्रिया

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गाजियाबाद। शहर के अधिकांश विद्यालयों में नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस माह से दाखिलों के लिए नामचीन विद्यालयों ने पंजीकरण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इंडियन पैरेंट्स एसोसिएशन के विवेक त्यागी के अनुसार 1395 विद्यालयों में 20 हजार से अधिक सीटें हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद दिवाली के बाद बच्चों और अभिभावकों के साथ इंटरएक्शन सेशन आयोजित किए जाएंगे। हालांकि, कुछ विद्यालयों ने अभी से अभिभावकों को ईमेल भेजकर बुलाना शुरू कर दिया है, जबकि कई स्कूलों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है।इंटरएक्शन के दौरान विद्यालयों की ओर से बच्चों की आदतों, पसंद-नापसंद और रोजमर्रा की गतिविधियों के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। वहीं, अभिभावकों से बच्चे की दिनचर्या, परवरिश और उसके साथ बिताए जाने वाले समय को लेकर बातचीत की जा सकती है। कुछ स्कूल दो चरणों में इंटरएक्शन आयोजित करते हैं। पहले चरण में शिक्षक बच्चों से बातचीत कर उनके व्यवहार, सहभागिता और सहजता को समझते हैं। दूसरे चरण में अभिभावकों से बच्चे की देखभाल और विकास में उनकी भागीदारी के बारे में जानकारी ली जाती है। प्रेसीडियम राजनगर की प्रधानाचार्य भावना चिकारा ने बताया कि उनके यहां नर्सरी में 40 बच्चे प्रत्येक सेक्शन में हैं। इंटरएक्शन के दौरान बच्चे के स्क्रीन टाइम, सोने-जागने के समय, पसंदीदा गतिविधियों और पढ़ाई में रुचि से जुड़े सवाल भी पूछे जा सकते हैं। विद्यालयों का उद्देश्य बच्चे के शुरुआती विकास और उसकी जरूरतों को समझना है, ताकि उसे बेहतर शैक्षणिक वातावरण दिया जा सके।प्रधानाचार्यों से की गई बातचीत :डीपीएसजी मेरठ रोड के समन्वयक यतिन डेंगरी ने बताया कि उनके विद्यालय में नर्सरी में 35-35 सीटें अलग-अलग सेक्शन में हैं। स्कूल में इन दिनों पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिवाली के बाद इंटरएक्शन सेशन आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं। अभिभावकों को बुलाना शुरू कर दिया है। उन्होंने अभिभावकों को ईमेल और स्कूल के निर्देश ध्यान से पढ़ने की सलाह दी।वहीं, डीपीएस राजनगर की प्रिंसिपल प्रिया वाधवा ने बताया कि उनके स्कूल में 40 सीटें प्रत्येक सेक्शन में नर्सरी में हैं। इंटरएक्शन के दौरान केवल बच्चों से बातचीत की जाती है। इसका उद्देश्य उनके व्यवहार और जरूरतों को समझना है, ताकि किसी विशेष देखभाल या सहयोग की आवश्यकता होने पर उसके अनुसार सहायता दी जा सके।