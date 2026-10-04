Ghaziabad News: संदिग्ध हालत में नवविवाहिता की मौत, पांच महीने पहले ही हुई थी शादी

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एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि शिवानी (23) मूल रूप से कन्नौज के गांव भूड़पुरवा की रहने वाली थीं और ऋतिक के साथ शादी के बाद से यहां पर किराये के मकान में रहती थीं। ऋतिक पास की ही एक कंपनी में काम करता है। शिवानी का विवाह रितिक के साथ 30 अप्रैल 2026 को हुआ। एसीपी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि ससुराल वालों ने एक नवविवाहिता को फंदा लगा दिया है। पुलिस मौके पर पहुंची, उससे पहले ही परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जा चुके थे। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। एसीपी का कहना है कि लोनी पुलिस 50 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ससुराल पक्ष के लोगों से भी बातचीत कर रही है। शुरुआती जांच में मामला पारिवारिक विवाद का सामने आ रहा है।

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लोनी। ट्रोनिका सिटी थानाक्षेत्र के ग्राम खानपुर जपती में शनिवार शाम को नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। आसपास के लोगों ने पुलिस को फंदा लगाकर जान देने की बात कही हैं। करीब पांच महीने पहले ही विवाह होने की बात सामने आई है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि महिला का अपने ससुराल पक्ष से पारिवारिक विवाद की बात भी कही गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की जा रही है।