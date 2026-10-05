Ghaziabad News: एमपीएड के प्रवेश सूची जारी, सात अक्तूबर तक लेना होगा प्रवेश

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वरीयता सूची में शामिल अभ्यर्थियों को सात अक्तूबर तक संबंधित महाविद्यालय में अपना प्रवेश सुनिश्चित करना होगा। उन्हें आवेदन की प्रति, सभी वांछित दस्तावेज की छायाप्रति, मूल प्रमाणपत्र और विश्वविद्यालय प्रवेश विवरणिका के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थी आठ से 12 अक्तूबर तक रिक्त सीटों पर प्रवेश ले सकेंगे। निर्धारित अवधि के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि वरीयता सूची का कोई अभ्यर्थी समय पर प्रवेश नहीं लेता है, तो उसका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जाएगा। ऐसे में उसके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जाएगा। प्राचार्य प्रो. संजय कुमार सिंह ने बताया कि महाविद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं। उन्हें अभ्यर्थियों को प्रवेश देने से पहले उनके मूल प्रमाणपत्रों की गहन जांच करनी होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय और एनसीटीई की ओर से निर्धारित सभी शैक्षणिक व अन्य अर्हताएं पूरी करते हैं। वरीयता व प्रतीक्षा सूची से इतर किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जो अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की ओर से निर्धारित शैक्षणिक या अन्य अर्हताएं पूरी नहीं करते, उन्हें भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा।