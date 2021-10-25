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वैशाली। क्षेत्र के सेक्टर तीन स्थित ए ब्लॉक में सीवर लाइन के जाम होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाके की मुख्य सीवर लाइन सप्ताह भर से जाम होने के कारण सड़क पर पानी भर गया है। सीवर का गंदा पानी बैक होने के कारण घरों में घुस रहा है। स्थानीय निवासी अजीत राय ने बताया कि सीवर की समस्या को लेकर जलकल विभाग में कई बार शिकायत की जा चुकी है। मंगलवार को कर्मचारी सफाई के लिए पहुंचे थे, लेकिन जेटिंग मशीन आने की बात कहकर काम अधूरा छोड़कर चले गए। बुधवार को भी सुबह से दो बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। घरों में गंदा पानी भरने से दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं, अवर अभियंता, सोमेंद्र तोमर ने बताया जेटिंग मशीन उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य में देरी हुई जल्द ही स्थिति को दुरुस्त करा दिया जाएगा।