Ghaziabad News: ऑनलाइन निवेश कर अच्छा रिटर्न दिलाने का झांसा देकर 92.95 लाख रुपये ठगे

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एडीसीपी अपराध पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि राजनगर निवासी महेंद्र गुप्ता के अनुसार उनका और परिजनों के पहले से ही डीमैट अकाउंट हैं। सभी खातों का लेन-देन वह खुद देखते हैं। एक दिन फेसबुक पर शेयर मार्केट में निवेश पर अच्छा लाभ दिलाने का एक विज्ञापन दिखा। उस पर क्लिक करने पर शिखा शर्मा नाम की युवती ने उनसे संपर्क किया और उन्हें ‘राइज टूगेदर’ नामक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया।विश्वास में लेकर ठगों ने उनसे नया डीमैट अकाउंट खोलने को कहा। महेंद्र ने एक सितंबर को पत्नी के नाम से अकाउंट खोलने के लिए आवेदन किया। दो सितंबर को अकाउंट खुलने की जानकारी और सर्टिफिकेट उन्हें व्हाट्सएप पर भेज दिया गया। इसके बाद शिखा शर्मा ने परिजनों के नाम पर भी अकाउंट खोलने के लिए प्रेरित किया।महेंद्र गुप्ता ने पत्नी, दोनों पुत्रवधुओं, बेटी और अन्य परिजनों के खातों से दो सितंबर से 23 सितंबर के बीच कुल 92.95 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। यह रकम ठगों द्वारा बताए गए 15 अलग-अलग बैंक खातों में गई। बाद में न तो मुनाफा मिला और न ही मूल रकम वापस आई। ठगी का एहसास होने पर उन्होंने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दी। एडीसीपी क्राइम ने बताया कि 17 अक्तूबर को केस दर्ज कर ठगी गई रकम को फ्रीज कराने और जिन खातों में रकम गई है, उनकी जानकारी जुटाई जा रही है।दंपती समेत तीन से आठ लाख की ठगीमधुबन बापूधाम क्षेत्र में साइबर ठगों ने एक दंपती समेत तीन लोगों से करीब आठ लाख रुपये ठग लिए। तीनों ने मधुबन बापूधाम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। एनसीए कैंपस निवासी संतोष कुमार ने बताया कि ठगों ने बिना ओटीपी और बिना अनुमति उनके और उनकी पत्नी के खातों से 2.57 लाख रुपये निकाल लिए। साथ ही क्रेडिट कार्ड से करीब दो लाख रुपये की खरीदारी कर ली। वहीं संजयनगर सेक्टर-23 निवासी प्रीति गोयल ने बताया कि ठगों ने मोबाइल हैक कर उनके खाते से 3.41 लाख रुपये निकाल लिए। एसीपी कविनगर अभय डागा ने बताया कि तीनों मामलों में केस दर्ज कर साइबर सेल जांच कर रही है और रकम वापस दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं।साइबर ठगी से ऐसे बचें- ऑनलाइन ट्रेडिंग या निवेश के विज्ञापनों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। पहले कंपनी की जांच करें।- किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें और अपनी निजी जानकारी साझा न करें।- डीमैट, बैंक खाता या क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी फोन या मैसेज पर किसी को न दें।- ओटीपी किसी के साथ भी साझा न करें, भले ही कॉलर खुद को बैंक अधिकारी बताए।- मोबाइल और बैंकिंग पासवर्ड समय-समय पर बदलते रहें और टू-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखें।- किसी भी संदिग्ध लेन-देन की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या http://cybercrime.gov.in पर दें।