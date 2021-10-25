फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Families in Indraprastha Colony troubled by low voltage

Ghaziabad News: इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में कम वोल्टेज से परिवार परेशान

Tue, 20 Oct 2026 01:25 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
Families in Indraprastha Colony troubled by low voltage
साहिबाबाद। टीलामोड़ स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में तीन दिनों से लो वोल्टेज के कारण 50 से अधिक परिवार परेशान हैं। कॉलोनीवासियों का आरोप है कि आए दिन बिजली की कम वोल्टेज की समस्या बनी हुई है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। इससे लोगों को रोजमर्रा के कामकाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी संतोष ने बताया कि तीन दिनों से कम वोल्टेज आने के कारण घरों में लगे बिजली उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। कम वोल्टेज के चलते उपकरणों के खराब होने का डर भी बना हुआ है। निवासी राजकुमार ने बताया कि लो वोल्टेज के कारण इन्वर्टर भी खराब हो गया है। वहीं, वोल्टेज कम होने से पानी की मोटर भी नहीं चल पा रही है। वहीं ऊर्जा निगम के एसडीओ बृजमोहन दूबे ने बताया कि क्षेत्र में मरम्मत कार्य किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को राहत मिले। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed