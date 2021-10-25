Ghaziabad News: इंजीनियर की पत्नी ने फंदे पर लटकी मिलीं
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:05 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:05 AM IST
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मुरादनगर। डिफेंस कॉलोनी निवासी इंजीनियर की पत्नी ने फंदा पर लटकी मिलीं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसीपी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि डिफेंस कॉलोनी निवासी दिव्यांशु नोएडा की एक निजी कंपनी में इंजीनियर हैं। दो वर्ष पहले उनकी शादी झांसी निवासी कंचन के साथ हुई थी। बृहस्पतिवार को कंचन ने पंखे से चुन्नी का फंदा लगा आत्महत्या कर ली। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसीपी ने बताया कि महिला के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस विभिन्न पहलुओं को लेकर जांच कर रही है। संवाद
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