Ghaziabad News: समस्याओं को लेकर भाकियू किसान सभा ने सौंपा ज्ञापन

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संगठन ने तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली, डंपर और अन्य भारी वाहनों पर नियंत्रण लगाने को कहा। साथ ही, मिट्टी व रेत के अवैध परिवहन पर रोक लगाने की भी मांग की गई। पदाधिकारियों ने ग्रामीण सड़कों पर तेज रफ्तार वाहनों से हादसों का खतरा बताया। उन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की जांच कर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान न करने की बात भी शामिल थी।ज्ञापन में गांवों में बिजली के जर्जर तारों को बदलने की मांग उठाई गई। टूटे खंभों की मरम्मत और खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक कराने की भी मांग की गई। संगठन ने चेतावनी दी कि समस्याओं का शीघ्र समाधान न होने पर अधिकारियों का घेराव होगा। इसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। जिलाध्यक्ष पुष्कर त्यागी, प्रदेश महासचिव हैप्पी त्यागी, प्रदेश सचिव बिट्टू त्यागी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव रोहित त्यागी, एनसीआर अध्यक्ष आकाश त्यागी, मेरठ मंडल प्रभारी अवनीश प्रधान, गाजियाबाद महामंत्री सुशील, नगर अध्यक्ष अभिषेक वर्मा, विनोद त्यागी, आशु त्यागी रावली, धीरज त्यागी, राहुल शर्मा, अफजल सैफी, इरफान ठेकेदार, ताहिर खान, रामनरेश शर्मा और शाहरुख खान आदि मौजूद रहे।