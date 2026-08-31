Delhi NCR News: शिक्षकों की समस्याओं को लेकर शिक्षा समिति अध्यक्ष से मिला महासंघ
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 09:38 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 09:38 PM IST
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शिक्षक सम्मान राशि देने, खाली पद भरने और ऑनलाइन ट्रांसफर विंडो जल्द खोलने का मिला आश्वासन
संवाद न्यूज एजेंसी
पूर्वी दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, दिल्ली प्रदेश (दिल्ली अध्यापक परिषद) के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को शिक्षा समिति अध्यक्ष योगेश वर्मा से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षक सम्मान राशि, प्रधानाचार्य और विद्यालय निरीक्षक के रिक्त पद, जेएसए-एसएसए व क्लेरिकल स्टाफ की कमी, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी समेत कई मांगें उनके सामने रखीं।
महासंघ ने शिक्षक सम्मान राशि का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। संगठन के अनुसार, पिछले शिक्षक सम्मान समारोह में इसकी घोषणा की गई थी। अब पांच सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर निगम पुरस्कार के साथ शिक्षकों को सम्मान राशि दिए जाने की संभावना है। इस पर सकारात्मक आश्वासन मिला है। बैठक में निगम के 12 जोन में जेएसए-एसएसए और क्लेरिकल स्टाफ की कमी के साथ प्रधानाचार्य व विद्यालय निरीक्षक के खाली पदों को जल्द भरने की मांग की गई। संगठन के अनुसार, रिक्त पदों की सूची जारी कर प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया गया।
इसके अलावा शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर विंडो जल्द खोलने और वर्ष 2025 की शिक्षक प्रतियोगिताओं में शामिल शिक्षकों को लंबित प्रमाण-पत्र जारी करने की मांग की गई। महासंघ ने मेंटर टीचर्स को वापस स्कूलों में भेजने की मांग भी रखी। संगठन का कहना है कि शिक्षकों की कमी के बीच मेंटरशिप कार्यक्रम के लिए नए आवेदन मंगाना विद्यार्थियों के हित में नहीं है। प्रतिनिधिमंडल में सुभाष चंद्र मीना, कुलदीप कादयान, सोनू कुमार, उमेश कुमार, अंग्रेज सिंह और गुरमीत शामिल रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पूर्वी दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, दिल्ली प्रदेश (दिल्ली अध्यापक परिषद) के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को शिक्षा समिति अध्यक्ष योगेश वर्मा से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षक सम्मान राशि, प्रधानाचार्य और विद्यालय निरीक्षक के रिक्त पद, जेएसए-एसएसए व क्लेरिकल स्टाफ की कमी, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी समेत कई मांगें उनके सामने रखीं।
महासंघ ने शिक्षक सम्मान राशि का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। संगठन के अनुसार, पिछले शिक्षक सम्मान समारोह में इसकी घोषणा की गई थी। अब पांच सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर निगम पुरस्कार के साथ शिक्षकों को सम्मान राशि दिए जाने की संभावना है। इस पर सकारात्मक आश्वासन मिला है। बैठक में निगम के 12 जोन में जेएसए-एसएसए और क्लेरिकल स्टाफ की कमी के साथ प्रधानाचार्य व विद्यालय निरीक्षक के खाली पदों को जल्द भरने की मांग की गई। संगठन के अनुसार, रिक्त पदों की सूची जारी कर प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया गया।
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इसके अलावा शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर विंडो जल्द खोलने और वर्ष 2025 की शिक्षक प्रतियोगिताओं में शामिल शिक्षकों को लंबित प्रमाण-पत्र जारी करने की मांग की गई। महासंघ ने मेंटर टीचर्स को वापस स्कूलों में भेजने की मांग भी रखी। संगठन का कहना है कि शिक्षकों की कमी के बीच मेंटरशिप कार्यक्रम के लिए नए आवेदन मंगाना विद्यार्थियों के हित में नहीं है। प्रतिनिधिमंडल में सुभाष चंद्र मीना, कुलदीप कादयान, सोनू कुमार, उमेश कुमार, अंग्रेज सिंह और गुरमीत शामिल रहे।
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