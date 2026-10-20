फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Digital poster competition on cleanliness organized

Delhi NCR News: स्वच्छता पर डिजिटल पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित

Tue, 20 Oct 2026 06:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 06:11 PM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। विशेष अभियान 6.0 के तहत लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग की ओर से ‘स्वच्छता से सुरक्षा एक स्वच्छ पैथोलॉजी लैब’ विषय पर डिजिटल पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें फैकल्टी सदस्यों, रेजिडेंट डॉक्टरों, तकनीकी कर्मचारियों और एमटीएस व डीईओ कर्मचारियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का उद्देश्य पैथोलॉजी लैब में साफ-सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इसमें प्रतिभागियों ने डिजिटल पोस्टर के माध्यम से स्वच्छ और सुरक्षित लैब के महत्व को दर्शाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed