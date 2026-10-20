फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   FIR should be registered against Ramlila organizers for burning an effigy of cockroach

दिल्ली: 'कॉकरोच का पुतला जलाने पर रामलीला आयोजकों पर दर्ज हो एफआईआर', लगाया धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप

Tue, 20 Oct 2026 07:26 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Tue, 20 Oct 2026 07:26 PM IST
सार

दशहरा जैसे धार्मिक आयोजन में कॉकरोच का पुतला जलाना सनातन परंपराओं को बदलने और धार्मिक मंच का राजनीतिक इस्तेमाल करने जैसा है। शिकायत में दावा किया गया है कि इस घटना से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और समाज में नफरत व तनाव बढ़ने का खतरा है।
 

विज्ञापन
FIR should be registered against Ramlila organizers for burning an effigy of cockroach
दिल्ली में कॉकरोच का पुतला दहन करने पर विवाद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली में दशहरा महोत्सव के दौरान रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों के साथ कॉकरोच का 30 फुट ऊंचा पुतला जलाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इस मामले में उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस आयुक्त को शिकायत भेजकर श्री केशव रामलीला समिति, एनएसपी पीतमपुरा के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार सेवराहा और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा समेत अन्य आयोजकों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने और सामाजिक वैमनस्य फैलाने का आरोप लगाया है।

विज्ञापन

 

Trending Videos

'इस घटना से धार्मिक भावनाएं आहत हुईं'
सौरभ भारद्वाज ने 20 अक्तूबर को सोशल मीडिया मंच एक्स पर शिकायत भेजने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दशहरा जैसे धार्मिक आयोजन में कॉकरोच का पुतला जलाना सनातन परंपराओं को बदलने और धार्मिक मंच का राजनीतिक इस्तेमाल करने जैसा है। शिकायत में दावा किया गया है कि इस घटना से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और समाज में नफरत व तनाव बढ़ने का खतरा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

यह एक विशेष समूह को निशाना बनाने के लिए
उन्होंने आरोप लगाया कि कॉकरोच का पुतला जलाने की घटना को एक विशेष समूह को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। हालांकि, ये सभी आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं। सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर कहा कि यदि इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो आम आदमी पार्टी अदालत का रुख करेगी।

विज्ञापन

मीडिया से सामग्री हटाने की भी मांग
शिकायत में आयोजकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के साथ ही आयोजन से संबंधित फोटो, वीडियो और प्रचार सामग्री को समाचार चैनलों, न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया मंचों से हटाने की मांग की गई है। भारद्वाज ने प्रशासन से मामले की जांच कर भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed