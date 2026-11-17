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अमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। बुजुर्गों को बेहतर इलाज, आर्थिक सहायता और सुरक्षित जीवन देने के लिए दिल्ली में जनप्रतिनिधियों ने कई अहम मांगें उठाई हैं। दिलशाद गार्डन स्थित एक निजी स्कूल में डीएएस सीनियर सिटीजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के 15वें स्थापना दिवस समारोह में नेताओं और समाजसेवियों ने कहा कि बुजुर्गों को सम्मान के साथ बेहतर जीवन जीने के लिए स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं मिलनी चाहिए।कार्यक्रम में शाहदरा के विधायक संजय गोयल ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पात्र बुजुर्ग आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य कवर का लाभ ले सकते हैं। इससे उन्हें गंभीर बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में इलाज के खर्च का बोझ कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने की जरूरत पर भी जोर दिया।इस दौरान सीमापुरी के विधायक वीर सिंह धींगान ने वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे किराये में मिलने वाली छूट दोबारा शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कई बुजुर्ग सीमित पेंशन और बचत के सहारे जीवन बिताते हैं। ऐसे में रेल किराये में छूट मिलने से उन्हें दूसरे शहरों में इलाज कराने, रिश्तेदारों से मिलने और धार्मिक स्थलों की यात्रा करने में आर्थिक राहत मिलेगी। उन्होंने वरिष्ठ नागरिक संगठनों को सरकारी अनुदान देने के लिए तय 200 सदस्यों की न्यूनतम शर्त हटाने की भी मांग की।