दिल्ली में कई जगह भीषण जाम: त्योहारों की खरीदारी ने थामी राजधानी की रफ्तार, सड़कों पर रेंग रहे वाहन; वीडियो

इन बाजारों के आसपास बढ़ा वाहनों का दबाव

त्योहार के लिए खरीदारी करने वालों की भीड़ चांदनी चौक, करोल बाग, सरोजिनी नगर, लाजपत नगर, साउथ एक्सटेंशन, राजौरी गार्डन और कमला नगर के बाजारों में पहुंच रही है। बुधवार को इन बाजारों के आसपास वाहनों की संख्या बढ़ने से ट्रैफिक पर असर पड़ा। कश्मीरी गेट, हौज खास और डिफेंस कॉलोनी के आसपास भी गाड़ियों की आवाजाही धीमी रही। उत्तरी दिल्ली में कमला नगर से दिल्ली विश्वविद्यालय के लालबत्ती तक वाहनों की कतारें लगी रहीं। पीतमपुरा के कोहाट एन्क्लेव में भी ट्रैफिक प्रभावित हुआ।