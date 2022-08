Dengue in Delhi: अगस्त के महीने में डेंगू के 5 मामले आए सामने, कुल संख्या 174 हुई

राजधानी में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए लोगों को अब मच्छरों से और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। सोमवार को जारी दिल्ली नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में अगस्त के महीने में डेंगू के 5 मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 174 हो गई है।

