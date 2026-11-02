दिल्ली में नहीं आ सकते गैर बीएस-VI वाहन: सीमाओं पर घंटों फंसे वाहन, हाईकोर्ट ने प्रतिबंध पर रोक से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट का रुख और याचिकाकर्ता के तर्क

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में गैर-दिल्ली पंजीकृत बीएस-VI पूर्व वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के प्रशासन के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने फरीदाबाद के एक वकील की याचिका पर नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को तय की है।



अधिवक्ता गुरमुख दास कोहली के माध्यम से पर्यावरण और वन विभाग की 23 जून की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसमें तीन महीने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।