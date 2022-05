दिल्ली में बुलडोजर: भारी हंगामे के बीच मदनपुर खादर में गिराई गई तीन मंजिला इमारत, निगम ने कहा- अवैध तरीके से बनी थी

दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा अतिक्रमण विरोधी अभियान गुरुवार को भी जारी है। आज दिल्ली के मदनपुर खादर, करोल बाग और रोहिणी में बुलडोजर चलने की योजना है। खबर है कि मदनपुर खादर में कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं।

#WATCH | People raise slogans ahead of the anti-encroachment drive in Madanpur Khadar Ward in Delhi. The demolition drive was announced by the civic body pic.twitter.com/b21YfXRSEp