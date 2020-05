Delhi NCR Live: चार शहरों से यात्री आज फिर पहुंचे दिल्ली, दादरी-दनकौर से ट्रेनों में मजदूर होंगे रवाना

{"_id":"5ebf79aaf513ee191516e251","slug":"coronavirus-lockdown-16-may-live-updates-of-delhi-noida-greater-noida-gurugram-ghaziabad-faridabad","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi NCR Live: \u091a\u093e\u0930 \u0936\u0939\u0930\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092f\u093e\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0906\u091c \u092b\u093f\u0930 \u092a\u0939\u0941\u0902\u091a\u0947 \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940, \u0926\u093e\u0926\u0930\u0940-\u0926\u0928\u0915\u094c\u0930 \u0938\u0947 \u091f\u094d\u0930\u0947\u0928\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u091c\u0926\u0942\u0930 \u0939\u094b\u0902\u0917\u0947 \u0930\u0935\u093e\u0928\u093e","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

सार दिल्ली-एनसीआर में समेत पूरे देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म हो जाएगा और फिर 18 तारीख से शुरू होगा चौथा चरण। हालांकि इन सब पाबंदियों के बाद भी कोरोना संक्रमण के केस कम नहीं हो रहे हैं। सिर्फ दिल्ली में ही इनकी संख्या नौ हजार के करीब पहुंच गई है वहीं नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे क्षेत्रों में भी लगातार नए केस सामने आ रहे हैं। इस बीच सरकारें लॉकडाउन में ढील देने की भी योजना बना रही हैं। इस बीच आज दो दिन से बंद दिल्ली की गाजीपुर फल-सब्जी मंडी खुल गई है। तो दूसरी तरफ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज भी स्पेशल यात्री ट्रेनों के आने का सिलसिला जारी है। यहां पढ़ें दिनभर के अपडेट्स...

विस्तार

A special train,carrying passengers from Patna arrived at New Delhi railway station today.All passengers were screened after they reached the railway station, as per guidelines by govt. A passenger says,"I am very happy. Train was properly sanitized&we maintained social distance" pic.twitter.com/MerLAh1gOA — ANI (@ANI) May 16, 2020

Delhi: A special passenger train, carrying passengers from Ahmedabad arrived at New Delhi railway station today. Vijaylakshmi, a passenger says,"I am very happy due to the train service. I was stuck in Ahmedabad. My children are waiting outside for me.Meeting them after 2 months" pic.twitter.com/3l4FdYLBP5 — ANI (@ANI) May 16, 2020

Delhi: Wholesale fruit & vegetable market in Gazipur reopens today after 2 days. The market was closed for sanitization after secretary and deputy secretary of the market tested positive for #COVID19. pic.twitter.com/ISIl4b1jlK — ANI (@ANI) May 16, 2020

ग्रेटर नोएडा के दादरी और दनकौर से आज चार स्पेशल ट्रेनें श्रमिकों को लेकर निकलेंगी। इसके लिए पूरा इंतजाम किया गया है। सैनिटाइजेशन से लेकर स्क्रीनिंग तक हर तरह के इंतजाम किए गए हैं।आज पटना से भी विशेष यात्री ट्रेन दिल्ली पहुंची। ट्रेन के स्टेशन पहुंचने के बाद यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। एक यात्री ने बताया कि मैं बहुत खुश हूं। ट्रेन बहुत अच्छी तरह से सैनिटाइज किया गया था और हम लोगों ने भी सामाजिक दूरी का ख्याल रखा।शनिवार को गुरुग्राम से हरियाणा राज्य परिवहन की 40 बसों में सवार होकर लगभग 1200 प्रवासी नागरिक उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के लिए रवाना हुए।लॉकडाउन के बीच आज सुबह बेंगलुरु और अहमदाबाद से यात्रियों को लेकर स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। अहमदाबाद से आने वाली विजयलक्ष्मी नाम की महिला ने बताया, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि ट्रेन चला दी गई है। मैं अहमदाबाद में फंस गई थी। मेरे बच्चे स्टेशन के बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं उनसे दो महीने बाद मिलूंगी।दिल्ली की गाजीपुर मंडी आज 2 दिनों बाद खुली और खुलते ही यहां बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। मंडी के सचिव और उप सचिव के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मंडी को सैनिटाइज करने के लिए पिछले 2 दिनों से बंद किया गया था।