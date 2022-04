एकीकृत चुनाव परिसर का उद्घाटन: मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा- ईवीएम भारत का गौरव, नहीं की जा सकती इससे छेड़छाड़

मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ शुक्रवार को दिल्ली में एकीकृत चुनाव परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर बख्तावरपुर में है। यहां ईवीएम और वीवीपीएटी का भंडारण और प्रबंधन होगा।

Chief Election Commissioner Sushil Chandra along with Election Commissioner Anup Chandra Pandey today inaugurated the Integrated Election Complex at Bakhtawarpur, Delhi for warehousing and management of EVMs & VVPATs of NCT of Delhi. pic.twitter.com/NMOFxkkZL9