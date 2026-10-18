Delhi NCR News: कपड़ों पर मिला खून, सीसीटीवी में धुंधला चेहरा..फिर भी साबित नहीं हुआ कत्ल

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सचिन कुमार



नई दिल्ली। बुजुर्ग की हत्या हुई, शव के पास चाकू मिला। पुलिस ने आरोपी के कपड़ों पर खून के निशान मिलने की बात कही और सीसीटीवी फुटेज से उसकी पहचान करने की कोशिश की। लेकिन कोर्ट में न तो सीसीटीवी से आरोपी की पहचान पक्की हो सकी और न ही कपड़ों की बरामदगी पर पुलिस की बात भरोसेमंद साबित हुई। सुरक्षा गार्डों के बयान भी आपस में मेल नहीं खाते थे। इन सब कारणों से साकेत कोर्ट ने बुजुर्ग की हत्या के मामले में आरोपी जितेंद्र दास को बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार ने अपने फैसले में कहा कि पुलिस आरोपी के खिलाफ हत्या का आरोप संदेह से परे साबित नहीं कर सकी। अदालत ने पाया कि मामले में ऐसा कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, जिसने हत्या करते हुए आरोपी को देखा हो। मामला 9 अप्रैल 2024 का है। उस दिन सुबह करीब 9:33 बजे पुलिस को सूचना मिली कि दक्षिण दिल्ली के सतबड़ी स्थित अंसल विला के मुख्य गेट के पास एक बुजुर्ग का शव बेंच पर पड़ा मिला था।

साकेत कोर्ट ने बुजुर्ग की हत्या के आरोपी को किया बरी