Delhi NCR News: हेरोइन और एमडीएमए बरामदगी में आरोपी को जमानत से इन्कार

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नई दिल्ली।

हेरोइन और एमडीएमए रखने के मामले में आरोपित अभिषेक सिंह को साकेत कोर्ट ने जमानत देने से इन्कार कर दिया। विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश कुमार रजत की अदालत ने कहा कि मामले में बरामद नशीले पदार्थों के स्रोत और उनकी सप्लाई से जुड़े लोगों का पता लगाना अभी बाकी है। जांच जारी है और पुलिस ने अभी आरोपपत्र भी दाखिल नहीं किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 25 सितंबर को पुलिस की एक टीम गोविंदपुरी स्थित एमसीडी पार्क के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान अभिषेक को पकड़ा गया था।