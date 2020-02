Arvind Kejriwal Oath Ceremony: पीएम मोदी को दिया शपथग्रहण समारोह में आने का न्योता

दिल्ली की नवनिर्वाचित सरकार के विधायक दल के नेता और होने वाले मुख्यमंत्री ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल अपने नए कैबिनेट के साथ 16 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। हालांकि इससे पहले गोपाल राय ने एक बयान में कहा था कि आम आदमी पार्टी इस समारोह के लिए किसी बाहरी मुख्यमंत्री को न्योता नहीं देगी।

Delhi CM-designate Arvind Kejriwal has invited Prime Minister Narendra Modi to attend his swearing-in ceremony on 16th February. (file pic) pic.twitter.com/0M2DhlX5Re