फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   98 new dengue cases in a week

Delhi NCR News: डेंगू के एक सप्ताह में 98 नए मरीज

Tue, 06 Oct 2026 09:16 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 09:16 PM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। राजधानी में अक्तूबर की शुरुआत में मच्छरजनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है। गत सप्ताह डेंगू के 98 नए मामले सामने आए, जो इस वर्ष सप्ताह में सर्वाधिक हैं। इसी सप्ताह मलेरिया के भी 23 नए मरीज मिले हैं। एमसीडी के अनुसार, इस वर्ष अब तक दिल्ली में डेंगू के 695 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें सितंबर के 286 मामले शामिल थे। मलेरिया के कुल मामले बढ़कर 266 हो गए हैं। राहत की बात है कि इस वर्ष डेंगू या मलेरिया से किसी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। सितंबर से पहले डेंगू के मासिक मामले कभी 100 के पार नहीं गए थे। सितंबर में यह संख्या अचानक बढ़कर 286 हो गई। अक्तूबर के पहले सप्ताह में ही 98 मामले दर्ज हो चुके हैं। मलेरिया के जनवरी से अगस्त तक 142 मामले थे, सितंबर में अकेले 124 मामले सामने आए। ब्यूरो
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed