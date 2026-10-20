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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   18-month-old child dies in road accident

Delhi NCR News: सड़क हादसे में 18 माह के मासूम की मौत

Tue, 20 Oct 2026 07:59 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 07:59 PM IST
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नई दिल्ली। उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के डेरावल नगर इलाके में सोमवार को स्कूटी और चैंपियन वाहन की टक्कर में 18 माह के मासूम की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान आजादपुर निवासी गिरीश के रूप में हुई है।पुलिस के अनुसार, 19 अक्तूबर को डेरावल नगर के पास सड़क हादसे की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही मॉडल टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में सामने आया कि हादसा स्कूटी और चैंपियन वाहन के बीच टक्कर के कारण हुआ। हादसे में 18 माह के मासूम की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। संवाद
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