Dehradun News: डंपर की टक्कर से युवक घायल, पांच दिन बाद प्राथमिकी दर्ज

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कोतवाली प्रभारी प्रदीप रावत ने बताया कि शिकायतकर्ता के अनुसार गणेश कुमार घटना की रात करीब 8.30 बजे बाइक से हरबर्टपुर से पांवटा साहिब जा रहे थे। आसनपुल पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को स्वामी विवेकानंद अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत में उन्हें ग्राफिक एरा हॉस्पिटल सेलाकुई रेफर किया गया। पुलिस ने लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाकर दुर्घटना में गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। विज्ञापन

कोतवाली प्रभारी प्रदीप रावत ने बताया कि शिकायतकर्ता के अनुसार गणेश कुमार घटना की रात करीब 8.30 बजे बाइक से हरबर्टपुर से पांवटा साहिब जा रहे थे। आसनपुल पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को स्वामी विवेकानंद अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत में उन्हें ग्राफिक एरा हॉस्पिटल सेलाकुई रेफर किया गया। पुलिस ने लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाकर दुर्घटना में गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

बिहार के बेगुसराय जिले के थाना वीरपुर क्षेत्र निवासी गणेश कुमार (22) 26 अगस्त की रात आसनपुल पर डंपर की टक्कर से गंभीर घायल हो गए थे। घटना के पांच दिन बाद उनके भाई कन्हैया कुमार की शिकायत पर सहसपुर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ संबंधी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। घायल का उपचार सेलाकुई के एक अस्पताल में चल रहा है।