Dehradun News: दुर्लभ इंडियन स्पॉटेड ईगल का तस्कर गिरफ्तार

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विभाग को मुखबिर से मिली सूचना के बाद टीम ने बल्लीवाला चौक के समीप एक व्यक्ति को संरक्षित इंडियन स्पॉटेड ईगल की अवैध खरीद-फरोख्त के आरोप में पकड़ा है। तलाशी के दौरान आरोपी युवक के घर से पिंजरे में बंद इंडियन स्पॉटेड ईगल को बरामद किया गया।बरामद वन्य जीव को विभागीय अभिरक्षा में लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई की गई। आरोपी युवक पर विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया। इस कार्रवाई में वन क्षेत्राधिकारी मालसी शुची चौहान, अजीत, देवेंद्र रावत, अनुज, हरीश, जितेंद्र जोशी, रजनीश आदि शामिल रहे।