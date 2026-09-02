Dehradun News: नई व्यवस्था लागू होने तक राशा कंपनी संभालेगी सेवाएं

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नगर निगम परिसर में आयोजित बैठक में नागरिक सेवाओं की निरंतरता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्णय लिया गया कि नई कंपनी अथवा वैकल्पिक व्यवस्था के प्रभावी रूप से लागू होने तक राशा कंपनी अपने वर्तमान कार्यों का संचालन पूर्ववत करती रहेगी। नगर आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस संक्रमण काल के दौरान आम नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं और सेवाओं में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए।नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने राशा कंपनी को आवश्यक मानव संसाधन, वाहन और अन्य संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्धारित सेवा स्तर को बनाए रखने, कार्यों की नियमित निगरानी करने और प्रभावी प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।बैठक में निर्णय लिया गया कि नई कंपनी या वैकल्पिक व्यवस्था लागू होने के बाद राशा कंपनी अपने वर्तमान कार्यों से संबंधित सभी अभिलेख, आंकड़े, संसाधन, वाहन, उपकरण और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का विधिवत एवं पूर्ण रूप से हस्तांतरण करेगी। बैठक में स्मार्ट सिटी के अधिकारी, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आनंद शुक्ला, उप नगर आयुक्त तनवीर मारवाह, सहायक नगर आयुक्त राजवीर चौहान सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।