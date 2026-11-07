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चमोली: चारा-पत्ती लेने जंगल गई युवती की करंट की चपेट में आने से मौत, दीपावली की खुशियां मातम में बदलीं

Sat, 07 Nov 2026 07:49 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, चमोली
अमर उजाला नेटवर्क, चमोली Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 07 Nov 2026 07:49 PM IST
सार

नारायणबगड़ के जंगल में मवेशियों के लिए चारा-पत्ती लेने गई एक 28 वर्षीय युवती की हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। 
 

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Young woman dies after coming into contact with an electric current while in the forest to collect fodder leav
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : संवाद

विस्तार
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नारायणबगड़ के जंगल में मवेशियों के लिए चारा-पत्ती लेने गई एक 28 वर्षीय युवती की हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। 

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मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम सनेड़ निवासी कविता (28 वर्ष), पुत्री पदम सिंह जंगल में चारा-पत्ती लेने गई थी। इसी दौरान पेड़ के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन  लाइन की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गई। परिजन तथा स्थानीय लोग उसे तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणबगड़ लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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नारायणबगड़ चौकी प्रभारी देवेंद्र कुमार भारती ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए उपजिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग भेज दिया है। छोटी दिवाली के दिन हुए इस दर्दनाक हादसे से मृतका के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

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