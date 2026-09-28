उत्तराखंड: दो दिन बाद फिर शुरू हुई चारधाम यात्रा, मौसम साफ होने पर प्रशासन ने हटाई रोक; यात्रियों को राहत

मौसम के कारण पिछले दो दिनों से रोकी गई चारधाम यात्रा आज सोमवार को फिर शुरू कर दी गई। चारधाम यात्रा नियंत्रण संगठन, ऋषिकेश से मिले निर्देशों के बाद मौसम के अनुकूल होने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर यात्रा से रोक हटाई गई। इसके साथ ही यात्रियों को चारधाम की ओर जाने की अनुमति दे दी गई है।

प्रशासन ने सभी पुलिस और तहसील प्रशासन को यात्रा को नियमित और निर्बाध रूप से संचालित कराने के निर्देश दिए हैं। हालांकि क्षेत्र में बारिश का मौसम बना हुआ है, ऐसे में प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। संबंधित विभागों और यात्रा नोडल अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और किसी भी तरह की समस्या के त्वरित समाधान के लिए आपसी समन्वय बनाए रखने को कहा गया है।

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पौड़ी जिले में सबसे अधिक सड़क बंद

राज्य में 79 ग्रामीण समेत 123 सड़क बंद है। इसमें सबसे अधिक पौड़ी प्रभावित है, जिले में 27 मार्ग बंद है। इसके अलावा अल्मोड़ा 20, बागेश्वर दो, चमोली 14, चंपावत में एक मार्ग बंद है। देहरादून छह, नैनीताल 22, पिथौरागढ़ 13, रुद्रप्रयाग चार, टिहरी आठ और उत्तरकाशी जिले में छह मार्ग बंद है। मार्ग बंद होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है।