Dehradun News: गोहना नदी में बढ़ा पानी, सड़क पर तेज बहाव से आवाजाही प्रभावित

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क्षेत्र पंचायत सदस्य मोहन सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को भी नदी का पानी सड़क पर आने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हुई। तेज बहाव देखकर कई लोग रास्ते से वापस लौट गए, जबकि कुछ लोगों ने जोखिम उठाकर वाहनों से पानी पार किया। सहसपुर विधायक प्रतिनिधि नरेंद्र तोमर ने बताया कि गोहना नदी पर करीब 10 वर्ष पहले पुल निर्माण को मंजूरी मिली थी, लेकिन अब तक पुल का निर्माण पूरा नहीं हो सका है।उन्होंने बताया कि हर मानसून में सोरना, डोभरी, बड़वा, होरावाला समेत करीब 20 गांवों के ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ती है। नदी का पानी बढ़ने पर मार्ग बाधित हो जाता है और लोगों को सहसपुर होते हुए विकासनगर पहुंचने के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है।