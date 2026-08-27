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Dehradun News: गोहना नदी में बढ़ा पानी, सड़क पर तेज बहाव से आवाजाही प्रभावित

Thu, 27 Aug 2026 07:29 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 07:29 PM IST
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Water levels rise in the Gohna River; traffic disrupted due to strong currents flowing over the road
विकासनगर। क्षेत्र के ग्राम रुद्रपुर में गोहना नदी का जलस्तर बृहस्पतिवार को अचानक बढ़ गया। नदी का पानी सड़क पर तेज बहाव के साथ आने से राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ी। कई लोग तेज बहाव देखकर वापस लौट गए, जबकि कुछ लोग जोखिम उठाकर वाहनों से पानी पार करने को मजबूर हुए।
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क्षेत्र पंचायत सदस्य मोहन सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को भी नदी का पानी सड़क पर आने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हुई। तेज बहाव देखकर कई लोग रास्ते से वापस लौट गए, जबकि कुछ लोगों ने जोखिम उठाकर वाहनों से पानी पार किया। सहसपुर विधायक प्रतिनिधि नरेंद्र तोमर ने बताया कि गोहना नदी पर करीब 10 वर्ष पहले पुल निर्माण को मंजूरी मिली थी, लेकिन अब तक पुल का निर्माण पूरा नहीं हो सका है।
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उन्होंने बताया कि हर मानसून में सोरना, डोभरी, बड़वा, होरावाला समेत करीब 20 गांवों के ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ती है। नदी का पानी बढ़ने पर मार्ग बाधित हो जाता है और लोगों को सहसपुर होते हुए विकासनगर पहुंचने के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है।
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