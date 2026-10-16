फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Villagers, incensed by encroachment and illegal mining

Dehradun News: अतिक्रमण और अवैध खनन पर भड़के ग्रामीण, तहसील में दिया धरना

Fri, 16 Oct 2026 07:40 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Fri, 16 Oct 2026 07:40 PM IST
विज्ञापन
Villagers, incensed by encroachment and illegal mining
ग्राम बोसान में सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण, जंगलों में अवैध कटान और यमुना नदी में अवैध खनन पर ग्रामीणों का गुस्सा शुक्रवार को फूट पड़ा। बड़ी संख्या में महिला-पुरुष तहसील मुख्यालय पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना दिया। ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार रविंद्र असवाल को ज्ञापन सौंपकर मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी दी यदि 15 दिन के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो जिलाधिकारी देहरादून कार्यालय का घेराव किया जाएगा।
विज्ञापन

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बोसान में सरकारी और सार्वजनिक बंजर भूमि के साथ ही जंगलों और जल स्रोतों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है। इसके चलते ग्रामीणों को अपने खेतों तक ट्रैक्टर ले जाने में परेशानी हो रही है। इसी कारण उन्हें पेयजल संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ों का कटान और खनन किया जा रहा है लेकिन, बार-बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने नायब तहसीलदार के माध्यम से उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि सरकारी भूमि को गलत तरीके से निजी लोगों के नाम दर्ज कर दिया गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से भूमि संबंधी अभिलेखों की जांच कराने और अतिक्रमण व अवैध खनन के मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शन में पूर्व प्रधान यशपाल सिंह चौहान, पूर्व उप प्रधान राजेंद्र सिंह चौहान, अजब सिंह, राजेंद्र सिंह, मायाराम चौहान, सरदार सिंह, गंभीर सिंह, महावीर, मिजान, आमो देवी और जानकी देवी सहित कई ग्रामीण शामिल रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed