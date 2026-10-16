Dehradun News: दून में चोरी कर भागा बांग्लादेशी 34 महीने बाद गिरफ्तार

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थाना प्रभारी नरेश राठौर ने बताया कि एक जनवरी 2024 को पटेलनगर निवासी मिली ने घर का दरवाजा तोड़कर गहने चोरी होने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से पुलिस ने 22 जनवरी 2024 को कानपुर निवासी गोविंद शुक्ला को गिरफ्तार किया था।पूछताछ में गोविंद ने चोरी की घटना में बांग्लादेश निवासी मिर्जानूर रहमान और उसके साथियों के शामिल होने की जानकारी दी थी। इसके बाद पुलिस ने मिर्जानूर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कराया। आठ अक्तूबर 2026 को पश्चिम बंगाल के मालदा स्थित मोहदीपुर चेक पोस्ट से उसके पकड़े जाने की सूचना देहरादून पुलिस को मिली। इसके बाद पटेलनगर कोतवाली से पुलिस टीम पश्चिम बंगाल रवाना हुई और 15 अक्तूबर को आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून ले आई।पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि चोरी की घटना में शामिल होने के बाद गोविंद शुक्ला ने उसे उसके हिस्से के 60 हजार रुपये दिए थे। उसने घटना में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी होने से इनकार किया। पुलिस के अनुसार, मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।