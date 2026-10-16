Dehradun News: बयानों पर भाजपा अनुसूचित मोर्चा ने किया कांग्रेस का विरोध

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देहरादून। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा महानगर देहरादून ने कांग्रेस पार्टी के कथित दलित-विरोधी बयानों का कड़ा विरोध किया। मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर दलित समाज के सम्मान और सांविधानिक अधिकारों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बलवीर घुनियाल ने कहा कि पार्टी वंचित और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर दिया कि संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता और सम्मान का अधिकार देता है। घुनियाल ने ऐसे बयानों का लोकतांत्रिक विरोध आवश्यक बताया जो किसी वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय और समतामूलक समाज स्थापित करने के संकल्प को दोहराया। कांग्रेस के बयानों के विरोध में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सभी जिलों में पुतला दहन किया। इस कार्यक्रम में रवींद्र कटारिया, रवींद्र वाल्मीकि और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।