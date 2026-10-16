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Dehradun News: बसंत विहार में दो लोगों के खाते से 2.39 लाख रुपये उड़ाए

Fri, 16 Oct 2026 07:57 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 07:57 PM IST
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Rs 2.39 lakh siphoned off from the accounts of two individuals in Vasant Vihar
देहरादून। बसंत विहार थाना क्षेत्र में साइबर ठगी के दो मामलों में जालसाजों ने दो लोगों के बैंक खातों से कुल 2.39 लाख रुपये निकाल लिए। एक महिला को कूरियर कंपनी का कस्टमर केयर नंबर तलाशना भारी पड़ गया, जबकि दूसरे व्यक्ति ने फोन हैक कर यूपीआई के जरिये रकम निकाले जाने की शिकायत की है। दोनों मामलों में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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पहले मामले में सरिता गुप्ता ने पुलिस को बताया कि 12 अक्तूबर को वह अपने ऑर्डर की जानकारी लेने के लिए गूगल पर ब्लू डार्ट कंपनी का ग्राहक सेवा नंबर तलाश रही थीं। इस दौरान उन्हें एक नंबर मिला, जिस पर संपर्क करने के बाद अज्ञात व्यक्ति ने पता सत्यापन के नाम पर गूगल पे से पांच रुपये भेजने को कहा। उन्होंने बताए गए नंबर पर पांच रुपये का भुगतान कर दिया। इसके बाद उनके एसबीआई खाते से 63 हजार और केनरा बैंक खाते से 78 हजार रुपये निकल गए। इस तरह उनके खाते से कुल 1.41 लाख रुपये की ठगी हुई।
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दूसरे मामले में गोविंदगढ़ की राजीव कॉलोनी निवासी अमित कश्यप ने बताया कि 10 अक्तूबर की शाम उनका फोन हैक कर लिया गया। इसके बाद उनके पंजाब नेशनल बैंक खाते से यूपीआई के माध्यम से 98 हजार रुपये निकाल लिए गए। अगले दिन जानकारी मिलने पर उन्होंने साइबर सेल और सीएम पोर्टल पर शिकायत की। थाना प्रभारी अमित शर्मा ने बताया कि पुलिस ने दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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