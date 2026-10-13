उत्तराखंड: यमकेश्वर में लंगूर के हमले से कोमा में गए बच्चे की एम्स में मौत, क्षेत्र में शोक की लहर

यमकेश्वर के ठांगर गांव में लंगूर के झपटा मारने के बाद गिरकर कोमा में गए शिवांशु (11) की एम्स ऋषिकेश में इलाज के दौरान मौत हो गई। क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं घटना से ग्रामीणों में आक्राेश है।

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ठांगर गांव में शुक्रवार को एक लंगूर ने शिवांशु पर अचानक झपटा मार दिया था, जिससे वह गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजनों ने उसे एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया था। वह कोमा में चला गया था। परिजनों ने बताया डॉक्टरों ने उसके दिमाग में खून का थक्का बनने की बात कही थी। इलाज के दौरान सोमवार देर रात शिवांशु ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि लंगूर काफी समय से गांव में डेरा जमाए हुए हैं।शिवांशु पर झपटा मारने वाले लंगूर को ट्रेंकुलाइज करने के लिए लैंसडौन वन प्रभाग के एसडीओ सुधीर कुमार के नेतृत्व में टीम ने सोमवार और मंगलवार को सर्च ऑपरेशन चलाया लेकिन लंगूर नहीं मिला। लालढांग रेंज के वन क्षेत्राधिकारी अनुराग जोशी ने बताया कि बुधवार को भी लंगूर को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। उसे ट्रेंकुलाइज करने के लिए अतिरिक्त दवा मंगवाई गई है।