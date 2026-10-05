उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम: कल से एक हफ्ते यलो अलर्ट, ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी के आसार

उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 6 से 11 अक्तूबर तक यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गर्जन और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि, प्रदेश के अधिकांश मैदानी जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है।

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