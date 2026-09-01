फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand Weather Orange alert for heavy rain 172 roads closed 54 deaths reported in the disaster so far

उत्तराखंड मौसम: भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, दो एनएच समेत 172 सड़क बंद; आपदा में अब तक 54 लोगों की मौत

Wed, 02 Sep 2026 01:00 AM IST
Alka Tyagi माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Wed, 02 Sep 2026 01:00 AM IST
सार

मौसम विभाग ने लोगों से नदी-नालों के किनारे न जाने और बिजली चमकने के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है।

विज्ञापन
Uttarakhand Weather Orange alert for heavy rain 172 roads closed 54 deaths reported in the disaster so far
देहरादून में बारिश - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

प्रदेश में सितंबर का पहला सप्ताह भी तेज बारिश वाला ही रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान के अनुसार दो सितंबर को देहरादून समेत नैनीताल और बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अन्य जिलों में भी कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। इन जिलों में भी गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों से नदी-नालों के किनारे न जाने और बिजली चमकने के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है।

विज्ञापन

राज्य में दो एनएच समेत 172 सड़क बंद

राज्य में दो एनएच समेत 172 सड़क बंद हैं। अल्मोड़ा में 23, बागेश्वर में 11, चमोली में 17 और चंपावत में दो मार्ग बंद हैं। देहरादून में 15, नैनीताल में 40, पौड़ी में 12, पिथौरागढ़ में 12, रुद्रप्रयाग में 11, टिहरी में 15 और उत्तरकाशी में 14 मार्ग बंद हैं। इन मार्गाें के बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

विज्ञापन


उत्तराखंड में आसमान से बरसी आफत: नदियों में बहने, मलबे में दबने से तीन बच्चों समेत 11 की मौत, दो लापता
विज्ञापन
विज्ञापन


सितारगंज में सबसे अधिक बारिश हुई

24 घंटे में सबसे अधिक बारिश सितारगंज में हुई है। सितारंगज में 180 एमएम, नैनीताल के चोरगलिया में 154, देहरादून के मालदेवता 133, अल्मोड़ा 107 एमएम बारिश रिपोर्ट हुई है। चंपावत में 105 पिथौरागढ़ के देवलथल 90 एमएम बारिश हुई। बारिश होने से नदियों का जल स्तर बढ़ा है। उत्तरकाशी में शाम छह बजे भागरीथी नदी और चमोली में नंदाकिनी व पिंडर नदी का जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। रुद्रप्रयाग में शाम चार बजे अलकनंदा और मंदाकिनी और हरिद्वार में शाम छह बजे गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया।

आपदा में अब तक 54 लोगों की मौत

प्रदेश में अप्रैल के बाद से अब तक आपदा में 54 लोगों की मौत (दस की मृत्यु वन्यजीव हमले में हुई) हो चुकी है। आपदा की चपेट में आने में 49 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा 1239 भवनों को आंशिक और 68 को अधिक नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 23 भवन पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed