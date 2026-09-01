उत्तराखंड मौसम: भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, दो एनएच समेत 172 सड़क बंद; आपदा में अब तक 54 लोगों की मौत

सितारगंज में सबसे अधिक बारिश हुई

24 घंटे में सबसे अधिक बारिश सितारगंज में हुई है। सितारंगज में 180 एमएम, नैनीताल के चोरगलिया में 154, देहरादून के मालदेवता 133, अल्मोड़ा 107 एमएम बारिश रिपोर्ट हुई है। चंपावत में 105 पिथौरागढ़ के देवलथल 90 एमएम बारिश हुई। बारिश होने से नदियों का जल स्तर बढ़ा है। उत्तरकाशी में शाम छह बजे भागरीथी नदी और चमोली में नंदाकिनी व पिंडर नदी का जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। रुद्रप्रयाग में शाम चार बजे अलकनंदा और मंदाकिनी और हरिद्वार में शाम छह बजे गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया।

आपदा में अब तक 54 लोगों की मौत

प्रदेश में अप्रैल के बाद से अब तक आपदा में 54 लोगों की मौत (दस की मृत्यु वन्यजीव हमले में हुई) हो चुकी है। आपदा की चपेट में आने में 49 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा 1239 भवनों को आंशिक और 68 को अधिक नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 23 भवन पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं।