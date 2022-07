Uttarakhand Weather: भारी बारिश के बाद यमुनोत्री के राना गांव में घुसा पानी, बदरीनाथ हाईवे समेत 211 सड़कें बंद

दो दिन साफ मौसम के बाद आज मंगलवार को प्रदेशभर में फिर बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, सभी जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। खासकर देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश हो सकती है। वहीं, प्रदेशभर में आज सुबह से ही बादल छाए हैं। मसूरी में घने बादल के साथ ही कोहरा भी छाया हुआ है।

Possibility of rain with thunder in all the districts. Heavy rain with thunderstorms in Dehradun, Pauri, Champawat, Nainital and Udham Singh Nagar districts: Met Centre Dehradun