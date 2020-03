उत्तराखंड पर्यटन विभाग की वेबसाइट हैक, दिल्ली में हुई घटना को लेकर की टिप्पणी

{"_id":"5e5de6c38ebc3eeb76241b7f","slug":"uttarakhand-tourism-department-website-hacked","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0909\u0924\u094d\u0924\u0930\u093e\u0916\u0902\u0921 \u092a\u0930\u094d\u092f\u091f\u0928 \u0935\u093f\u092d\u093e\u0917 \u0915\u0940 \u0935\u0947\u092c\u0938\u093e\u0907\u091f \u0939\u0948\u0915, \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0941\u0908 \u0918\u091f\u0928\u093e \u0915\u094b \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0915\u0940 \u091f\u093f\u092a\u094d\u092a\u0923\u0940","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

उत्तराखंड पर्यटन विभाग की वेबसाइट आज सुबह हैक कर ली गई। इतना ही नहीं हैकर ने दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर भी टिप्पणी की है। वहीं गूगल पर उत्तराखंड पर्यटन विभाग सर्च करने पर ' HACKED BY ONE HAT CYBER TEAM FOR THE GOVERNMENT OF INDIA' लिखा आ रहा है।



वहीं इसमें लिखा हुआ है कि यह वेब साइट इंडोनेशिया के हैकर द्वारा हैक की गई है। हैकर ने दिल्ली में हुई घटना के प्रति विरोध जताया है और गलत शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। फिलहाल उत्तराखंड पर्यटन विभाग की वेबसाइट नहीं खुल रही है।