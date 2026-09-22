Dehradun News: शुष्क मौसम में गर्मी दिखा रही तेवर

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आंकड़ों पर नजर डालें तो मंगलवार को दून का अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री इजाफे के साथ 33.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जबकि दिन भर खिली धूप का असर रात के तापमान पर भी देखने को मिला और यहां न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री बढ़ोतरी की साथ 21.6 डिग्री रहा। ऐसा ही हाल प्रदेश के अन्य इलाकों में भी रहा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 23 सितंबर को दून का अधिकतम 33 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। आने वाले दिनों की बात करें तो पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में 28 सितंबर तक हल्की बारिश होने का अनुमान है।

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देहरादून। मानसून की गतिविधियों में ब्रेक लगने के बाद से गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। खासकर मैदानी इलाकों में चटक धूप खिलने से पारा सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। आने वाले दिनों में भी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने के आसार हैं।