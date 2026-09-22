उत्तराखंड: विभागों को अनुपूरक बजट की मांग कल तक देनी होगी, शासन ने पूर्व की 18 सितंबर की तिथि को बढ़ाया

राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले अनुपूरक बजट की तैयारी तेज हो गई है। शासन ने मंगलवार को विभागों को बजट मांग प्रस्ताव भेजने के लिए दो दिन का अतिरिक्त समय दे दिया। अक्तूबर माह में प्रदेश में विधानसभा का सत्र होना है। संभवतः विधानसभा चुनाव से पहले ये अंतिम सत्र होगा, जिसमें अनुपूरक बजट लाया जाएगा। इस बजट के लिए विभागों से बजट प्रस्ताव 18 सितंबर तक के लिए मांगे गए थे।

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